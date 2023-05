Ο Άντονι Ντέιβις δέχθηκε την αγκωνιά του Κέβον Λούνεϊ και αποχώρησε από το Chase Center με καροτσάκι καθώς του ήταν δύσκολο να περπατήσει.

Το Game 5 ανάμεσα σε Γουόριορς και Λέικερς έληξε υπέρ του Γκόλντεν Στέιτ με τη σειρά να οδηγείται στο 3-2 και το έκτο παιχνίδι σε ένα ακόμη...match ball για το Λος Άντζελες. Παρόλα αυτά, η αγωνία είναι στα ύψη για τον Άντονι Ντέιβις μετά το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι.

Ο αγκώνας του Κέβον Λούνεϊ... προσγειώθηκε με δύναμη πάνω του με αποτέλεσμα ο ίδιος να πιάσει άμεσα το κεφάλι του και έδειχνε πως δεν μπορούσε καν να περπατήσει κανονικά όντας ζαλισμένος. Το περιστατικό αυτό έγινε περίπου 7μιση λεπτά πριν το τέλος του ματς και οι πληροφορίες που υπήρξαν έλεγαν πως ο Ντέιβις αποχώρησε προς το χώρο των αποδυτηρων με καροτσάκι.

Anthony Davis was wheeled out in a wheelchair and unable to walk under his own power, per @ChrisBHaynes.