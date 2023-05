O Nίκολα Γιόκιτς έγραψε ιστορία κόντρα στους Σανς.

Οι Νάγκετς έκαναν άνετα το 3-2 στη σειρά με τους Νάγκετς, αφού ο Νίκολα Γιόκιτς τελείωσε με triple double. Ο Joker είχε 29 πόντους, 13 ριμπάουντ κα 12 ασίστ, υπογράφοντας το 3-2 του Ντένβερ.

Με αυτή την εμφάνιση κατάφερε να γράψει ιστορία και να αφήσει πίσω του έναν θρύλο του ΝΒΑ με αρκετά ρεκόρ. Ο Σέρβος σέντερ έφτασε τα 10 triple doubles στα play-offs και άφησε πίσω του τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν που είχε 9.

Μεγάλος Γιόκιτς, φέτος δείχνει αποφασισμένος για να τα δώσει όλα για το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Οι Νάγκετς αντέχουν, δείχνουν να έχουν λύσεις και ο Σέρβος αισιοδοξεί πως θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Joker was DEALING tonight 😤



Passed Wilt for most playoff triple-doubles by a center (10) pic.twitter.com/Koj4ndbBMq