Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε μια συγκινητική στιγμή λίγο πριν από το Game 4 μεταξύ Σίξερς-Σέλτικς, καθώς τήρησε την υπόσχεσή του σ' έναν επιζώντα από το μακελειό στο Μίσιγκαν Στέιτ τον περασμένο Φεβρουάριο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ένα 15χρονος πυροβολούσε αδιακρίτως στο Μίσιγκαν Στέιτ με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τρεις μαθητές και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι πέντε.

Ένας από αυτούς ήταν και ο 20χρονος Τζον Χάο ο οποίος έμεινε παράλυτος από το στήθος και κάτω. Ο Χάο είχε δηλώσει φανατικός θαυμαστής του Τζέιμς Χάρντεν και εκείνος είχε φροντίσει να επικοινωνήσει μαζί του μέσω facetime στο νοσοκομείο προκειμένου να του εκφράσει τη συμπαράστασή του, είχε βοηθήσει οικονομικά μέσω του «Hao GοiFundMe» ενώ του υποσχέθηκε ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα είναι καλύτερα, θα έχει «κλεισμένη» θέση σε ματς των Σίξερς.

Όπερ και εγένετο. Αυτή η ώρα είχε φτάσει. Ο Χάο, καθηλωμένος πια σε αναπηρικό καροτσάκι. βρέθηκε στο παρκέ πριν από το τζάμπολ του Game 4 για τα ημιτελικά της Ανατολής και ο Χάρντεν έσπευσε να του μιλήσει και να τον αγκαλιάσει.

Αν μη τι άλλο, ήταν η στιγμή της βραδιάς στην Φιλαδέλφεια

