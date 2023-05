Ξεκαρδιστικό σκηνικό με τον Καμ Πέιν στο Game 3 των Σανς με τους Νάγκετς όταν ορκίστηκε... στη μαμά του πως δεν έκανε το φάουλ που του καταλογίστηκε.

Οι Σανς αντέδρασαν αφού βρέθηκαν πίσω στη σειρά με τους Νάγκετς με 2-0 και εξαιτίας των εμφανίσεων των Ντέβιν Μπούκερ και Κέβιν Ντουράντ σημείωσαν νίκη με 121-114.

Ένα σκηνικό, ωστόσο, με τον Καμ Πέιν και την απόφαση ενός εκ των διαιτητών του ματς πέρασε... στα ψιλά. Ο άσσος τοι Φοίνιξ είδε τον διαιτητή να του καταλογίζει φάουλ με το σκορ να βρίσκεται στο 101-92 υπέρ της ομάδας του.

Η αντίδρασή του ήταν έντονη και μάλιστα προκειμένου να τον πείσει πως όσα έλεγε αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα ορκίστηκε... στη μαμά του. Η απόφαση παρόλα αυτά δεν άλλαξε!

NBA needs to create the Cam Payne challenge rule.



Each team gets one “on my mama” per game that automatically overturns a callpic.twitter.com/6WtJQkpdSC