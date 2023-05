O Tζέιμς Χάρντεν μετά την 45άρα στο Game 1 με τους Σέλτικς, σουτάρει με τραγικά ποσοστά στο παρκέ.

Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε τους Σίξερς στη νίκη στο Game 1 κόντρα στους Σέλτικς, αφού μέτρησε 45 πόντους, ενώ έβαλε και το τρίποντο νίκης, οκτώ δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Όμως ο Τζέιμς Χάρντεν στα Games 2 και 3 είναι απογοητευτικός και αυτό στοιχίζει. Η Φιλαδέλφεια έχασε τόσο το Game 2 όσο και το Game 3.

Ο Μούσιας μετρά μόλις 5 εύστοχα σουτ σε 28 προσπάθειες του πάνω στο παρκε σε αυτά τα δύο ματς, δηλαδή σουτάρει με ποσοστό 17.9%. Αυτό είναι και το χειρότερο ποσοστό της καριέρας του σε δύο κολλητά ματς είτε στη regular season είτε στα play-offs όπου έχει πάρει τουλάχιστον 20 σουτ.

Μάλιστα μετά το τέλος του ματς, ο Τζοέλ Εμπίντ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον «Μούσια» ενόψει της συνέχειας και του είπε να γίνει πιο επιθετικός.

James Harden has made just five of 28 field goal tries (17.9%) since scoring 45 points in Philadelphia's Game 1 victory.



That's the worst field goal percentage over any two-game span in his career, regular season or playoffs, in which he's attempted at least 20 field goals. pic.twitter.com/imro199U6F