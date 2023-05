Mετά την απομάκρυνση του Μάικ Μπουντενχόλζερ, οι 3 από τους 4 τελευταίους πρωταθλητές συνεχίζουν χωρίς τον προπονητή που τους οδήγησε στον τίτλο.

Οι Χιτ πέταξαν εκτός συνέχειας τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού ο Τζίμι Μπάτλερ έκανε τη σειρά της ζωής του. Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ πλήρωσε το... μάρμαρο του αποκλεισμού, αφού εδώ και λίγες ώρες αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των ελαφιών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι τρεις από τους τέσσερις τελευταίους πρωταθλητές έχουν απολύσει τον άνθρωπο που τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Ράπτορς τον Νικ Νερς (πρωτάθλημα το 2019), οι Λέικερς τον Φρανκ Βόγκελ (τίτλος το 2020 στη φούσκα) και οι Μπακς τον coach Bud (πρωτάθλημα το 2021). Μόνο ο Στιβ Κερ συνεχίζει στον πάγκο των Γουόριορς που πανηγύρισε πέρυσι το πρωτάθλημα.

Δεν είναι εύκολο να αντέξεις στο ΝΒΑ ακόμα και αν φτάσεις στη Γη της Επαγγελίας με την κατάκτηση ενός τίτλο. Το περιβάλλον είναι πολύ απαιτητικό και χρειάζεται σταθερότητα.

3 of the last 4 NBA champions have fired their head coach 😳 pic.twitter.com/JR9EbMSPo2