Εμπίντ για το MVP: «Nομίζω ότι η ζωή μου είναι σαν μία ταινία» (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ μίλησε για το βραβείο του MVP. Για τον αδικοχαμένο αδελφό του, για το Καμερούν και τα... βρεφικά βήματα που γίνονται στο πλαίσιο της περίφημης «Εξέλιξης (σ.σ.Process)» που Ευαγγελίζονται στη Φιλαντέλφια.

Ο Τζοέλ Εμπίντ είναι ο νέος MVP του NBA. Ο παίκτης που διαδέχτηκε τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα κουβαλάει τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη μέχρι την ανάδειξη του επόμενου.

Ο Εμπίντ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για το βραβείο του, τονίζοντας: «Είναι απίθανο. Αισθάνομαι όμορφα, είναι κάτι που ονειρευόμουν και το ήθελα από όταν άρχισα να παίζω μπάσκετ. Είναι ένα βήμα προς ό,τι θέλω να πετύχω, να κερδίσω πρωταθλήματα».

Και συνέχισε, παρομοιάζοντας τη ζωή του με ένα κινηματογραφικό φιλμ. Το ταξίδι από το Καμερούν, τους απανωτούς τραυματισμούς στην αρχή της καριέρας του και τη δολοφονία του αδελφού του.

«Πάντα το έλεγα, νομίζω ότι η ζωή μου είναι σαν μία ταινία. Ξεκίνησα να παίζω στα 13 μου και όταν ήρθε η ευκαιρία να έρθω στις ΗΠΑ, ήρθα για τις σπουδές. Η απώλεια του αδερφού μου με οδήγησε στην απόφαση να σταματήσω το μπάσκετ. Πίστευα ότι ήταν δική μου ευθύνη, επειδή δεν ήμουν στο Καμερούν για να κάνω κάτι. Έχασα δύο χρόνια με τους τραυματισμούς μου.

Joel Embiid on his improbable journey to MVP.



Learn more about Embiid’s story here: https://t.co/lmTq6WPVqqpic.twitter.com/DZGd5hsdZB