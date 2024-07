Eμπίντ: «Θα είχα 50 πόντους μέσο όρο χωρίς double teams» (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ προχώρησε σε μια δήλωση που σίγουρα θα συζητηθεί.

Είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια. Από τους πιο κυριαρχικούς ψηλούς των τελευταίων ετών στην καλύτερη λίγκα του πλανήτη. Ο Τζοέλ Εμπίντ παρόλα αυτά ψάχνει με... τρέλα το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του με τους Σίξερς, ενώ θέλει και το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Team USA.

Ο σταρ της Φιλαδέλφεια βρέθηκε στο Checkballshow και ρωτήθηκε πόσους πόντους θα είχε μέσο όρο αν δεν έστελναν πάνω του double teams οι αντίπαλες ομάδες. Η απάντηση που έδωσε είναι πως θα είχε 50! «Θα έβαζα καλάθι ή θα πήγαινα στις βολές σε κάθε επίθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε το video με την απάντηση του Τζοέλ

Joel Embiid says he’d average 50 PPG in the NBA with no double teams, per @TheCheckBall



Agree? 👀 pic.twitter.com/cgTzCUob1u