Τζορτζ: «Το να παίζω στους Κλίπερς και όχι στους Λέικερς, ήταν σαν να είμαι στην... Β ομάδα»

O Πολ Τζορτζ προχώρησε σε μια δήλωση που δεν θα αρέσει και πολύ στους φίλους των Κλίπερς.

Το ταξίδι του Πολ Τζορτζ στο ΝΒΑ συνεχίζεται και πλέον θα φορά τη φανέλα των Σίξερς, ψάχνοντας το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του δίπλα σε Τζοέλ Εμπίντ και Ταϊρίς Μάξεϊ. O PG13 έμεινε στους Κλίπερς από το 2019 μέχρι το 2024, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει το πολυπόθητο δαχτυλίδι πλάι στον Καουάι Λέοναρντ. Αρκετές φορές οι τραυματισμοί του ενός εκ των δύο ή και των δύο στοίχισαν στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Πλέον ο Τζορτζ βρίσκεται στη Φιλαδέλφεια και φιλοξενήθηκε στο PodcastPShow. Μάλιστα έκλεψε την παράσταση με μια δήλωση του που σίγουρα δεν θα έκανε χαρούμενους τους φιλάθλους των Κλίπερς.

Ο Τζορτζ τόνισε πως το να παίζει στους Κλίπερς αντί των Λέικερς, τον έκανε να αισθάνεται πως αγωνιζόταν στην «ομάδα Β».

Paul George says playing for the Clippers instead of the Lakers felt like he was playing for the "B Team."



