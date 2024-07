Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς φαίνεται πως θα κρατήσουν στο ρόστερ τους και τη νέα σεζόν τον Κάιλ Λάουρι.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κάιλ Λάουρι τα «βρήκε» με τους Σίξερς και θα υπογράψει για έναν ακόμη χρόνο με την ομάδα από τη Φιλαδέλφεια, εκεί όπου αγωνιζόταν από τον Φεβρουάριο, μέχρι και το τέλος της σεζόν όπου και έμεινε ελεύθερος.

Όπως μεταφέρει το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε συμβόλαιο διάρκειας 1 ακόμη χρόνου. Την περίοδο που ολοκληρώθηκε, την οποία άρχισε ως παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, ο ίδιος μετρούσε κατά μέσο όρο από 8,1 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 4,2 σε 28,2 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν, ο 38χρονος γκαρντ έχει φορέσει επίσης τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, των Χιούστον Ρόκετς και των Μαϊάμι Χιτ ενώ έχει και ένα χρυσό μετάλλιο με την εθνική των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας το 2016.

Free agent G Kyle Lowry has agreed on a one-year deal to return to the Philadelphia 76ers, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Lowry announced on instagram he’s back with Sixers. pic.twitter.com/d747QNJRyb