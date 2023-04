Oι Χιτ θα κοντραριστούν με τους Νικς στους ημιτελικούς Ανατολής και το Gazzetta στέκεται στον σπουδαίο Πατ Ράιλι που γιγάντωσε τις δύο ομάδες.

Oι Νικς έδειξαν τη δυναμική τους στη σειρά με τους Καβς και τους... καθάρισαν με 4-1. Από την πλευρά τους οι Χιτ έκαναν την έκπληξη και με τον... εξωγήινο Τζίμι Μπάτλερ να... ντύνεται Μάικλ Τζόρνταν στο Game 4 και 5, πέταξαν εκτός play-offs τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πλέον περιμένουμε ματσάρες... αίμα και άμμος σε ένα σταύρωμα από τα τιμημένα 90s. Μαϊάμι και Νέα Υόρκη (Game 1, 20:00) σε ένα πολύ ανοιχτό ζευγάρι με έπαθλο την πρόκριση στους τελικούς Ανατολής. Τι συνδέει αυτά τα δύο franchises. Μα φυσικά ο... Godfather του ΝΒΑ, ο τεράστιος Πατ Ράιλι. Ο άνθρωπος που έχει ταυτιστεί με την επιτυχία σε όποια ομάδα και αν βρεθεί.

The Godfather, Lord of the Rings, the Ringmaster. Call him what you want.



Doesn't matter, Pat Riley lives in the Finals. pic.twitter.com/7J3ycdlD9Q