Ένα από τα φαβορί για τον τίτλο, οι Φοίνιξ Σανς απέδειξαν στη σειρά με τους Κλίπερς πως έχουν τους Ντουράντ, Μπούκερ και Πολ σε εξαιρετική κατάσταση όσον αφορά την εκτέλεση.

Οι Φοίνιξ Σανς έχουν χτίσει τη δική τους... big-3 και οδεύουν ολοταχώς για τον μεγάλο στόχο, αυτόν του δαχτυλιδιού. Μετά την επικράτηση στη σειρά με τους Κλίπερς, οι Σανς περιμένουν τους Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς στα ημιτελικά της Δύσης.

Ο Σέρβος και η παρέα του πρέπει να σταματήσουν το mid-range παιχνίδι των Σανς, αν θέλουν να έχουν τύχη στη σειρά. Συγκεκριμένα οι Μπούκερ, Ντουράντ και Πολ είναι οι καλύτεροι εκτελεστές από μέση απόσταση στα φετινά play-offs.

Και φυσικά για τον Ντουράντ και την εκτελεστική του ικανότητα τα πάντα είναι γνωστά προ πολλού, όμως ο συνδυασμός του με τους έτερους δύο συμπαίκτες του, τον καθιστά άκρως επικίνδυνο.

Ο Μπούκερ μάλιστα μετράει 18 εύστοχα σουτ από μέση απόσταση, ένα περισσότερο από τον KD και τέσσερα περισσότερα από τον Πολ. Οι τρεις τους σουτάρουν με ποσοστά μεγαλύτερα του 50% και ο προβληματισμός που θα βάλουν στην άμυνα των Νάγκετς είναι κάτι παραπάνω από φανερός, προτού καν η σειρά ξεκινήσει.

Most mid-range buckets in the playoffs:



18 — Devin Booker

17 — Kevin Durant

14 — Chris Paul



All of them are shooting over 50% from mid-range. pic.twitter.com/rLE2H9cEgn