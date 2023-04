Σε 28 διαδοχικές σειρές οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κατάφεραν έστω και μία φορά να κερδίσουν στην έδρα των αντιπάλων τους, μετά το σπουδαίο «διπλό» στο Σακραμέντο επί των Κινγκς.

Οι πρωταθλητές Γουόριορς βρέθηκαν πίσω με 2-0 στη σειρά απέναντι στους Κινγκς. Πέραν αυτού κουβάλησαν μαζί τους και την τιμωρία του Ντρέιμοντ Γκριν, μετά τα όσα έγιναν στο επεισόδιο με τον Ντομάντας Σαμπόνις.

Όχι μόνο ανέκαμψαν από τις δυσκολίες, αλλά με τον... βρυχηθμό του Στεφ Κάρι έχουν βγει μπροστά στη σειρά, πετυχαίνοντας το πολυπόθητο break στην έδρα των Κινγκς. Κάτι που για τους φετινούς Γουόριορς δεν έμοιαζε καθόλου εύκολο.

Άλλωστε το ζήτημα των «πολεμιστών» στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους ήταν γνωστό όλη τη σεζόν, με το ρεκόρ τους σε αυτές να φτάνει στο 11-30. Αν προσθέσει κανείς και τις δύο ήττες στα πρώτα παιχνίδια της σειράς με τους Κινγκς, το νούμερο πήγε στο 11-32, αλλά η... καρδιά του πρωταθλητή μίλησε στα κρίσιμα.

Με τη νίκη τους στο Game 5 της σειράς, πέραν από το προβάδισμα με 3-2, διατήρησαν ενεργό ένα τρομερό σερί τους. Πλέον μετρούν 28 συνεχόμενες σειρές play-offs στις οποίες πέτυχαν τουλάχιστον μία εκτός έδρας νίκη, με τη μοναδική ομάδα που πέτυχε κάτι παρόμοιο να είναι οι Χιτ από το 2011 έως το 2020, με 23 συνεχόμενες.

The Warriors have gone 28 straight Playoff series with a road win.



The only other team with a streak of 20+ straight series with a road win is the Miami Heat (23 from 2011-2020). pic.twitter.com/PKN6Mq4URy