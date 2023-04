Ο Ντρέιμοντ Γκριν είδε το Game 2 να τελειώνει για εκείνον στα μέσα της 4ης περιόδου, αφού πάτησε στο στήθος τον Σαμπόνις και αποβλήθηκε.

Γκριν και Σαμπόνις ήταν οι πρωταγωνιστές σε άλλη μία στιγμή από το γεμάτο ένταση Game 2 των Κινγκς με τους Γουόριορς. Ο ψηλός του Γκόλντεν Στέιτ χρεώθηκε με flagrant 2 επειδή πάτησε εσκεμμένα τον πεσμένο στο έδαφος Σαμπόνις, μετά από διεκδίκηση ενός ριμπάουντ.

Οι διαιτητές τον χρέωσαν αμέσως με το flagrant 2 και αποβλήθηκε. Για την ίδια φάση ο Σαμπόνις χρεώθηκε με τεχνική ποινή. Μόλις αυτό συνέβη, ο Γκριν τα είπε με τους φίλους των Κινγκς πίσω από τον πάγκο των Γουόριορς, σε πολύ έντονο ύφος.

Η διαμαρτυρία του Γκριν είχε να κάνει με το πιάσιμο του ποδιού του από τον Λιθουανό, όμως οι διαιτητές θεώρησαν αχρείαστο και αντιαθλητικό το χτύπημά του αμέσως μετά.

Draymond Green stomps on Domantas Sabonis.



He was hit with a flagrant 2 foul and ejected. pic.twitter.com/gYWvNO9lHR