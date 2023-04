Άσχημα τα νέα για τον Καουάι Λέοναρντ που διαπιστώθηκε πως ο τραυματισμός του στο δεξί γόνατο αφορά ρήξη μηνίσκου.

Οι Κλίπερς είδαν τον Καουάι Λέοναρντ να αναγκάζεται να μείνει στην άκρη του πάγκου κατά τη διάρκεια της σειράς με τους Σανς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Όπως έγινε γνωστό μετά από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο άσσος του Λος Άντζελες υπέστη ρήξη μηνίσκου, στο ίδιο πόδι που είχε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τον χιαστό (δεξί γόνατο).

Η είδηση έγινε γνωστή από τον Σαμς Τσαράνια του The Athletic το απόγευμα της Τετάρτης (26/04). Ο Λέοναρντ διατηρεί συμβόλαιο με τους Κλίπερς που θα έχει ισχύ μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι (με οψιόν στη δική του πλευρά για το 2024/25), ενώ αναμένεται να δούμε το τί θα ακολουθήσει για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Τη φετινή σεζόν σε 52 αγώνες της regular μέτρησε 23.8 πόντους με 6.5 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ και στα δύο ματς με το Φοίνιξ άγγιξε τους 35 πόντους μέσο όρο.

Clippers star Kawhi Leonard has been diagnosed with a torn meniscus in his right knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. Leonard averaged 35 points in first two games of this postseason vs. Suns before the meniscus injury was revealed and he was shut down by medical staff.