Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το μοναδικό όνομα στο injury report των Μιλγουόκι Μπακς πριν από το Game 5 της σειράς με τους Χιτ (27/4, 4:30 π.μ.).

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο ενόψει Game 5. Η νέα ήττα από τους Χιτ στην α' φάση των play-offs στο ΝΒΑ ανάγκασε τα «Ελάφια» να βρεθούν στο... χείλος του γκρεμού και να ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί.

Με τους Χιτ στο 3-1, η ομάδα του Μάικ Μπουντενχόλζερ δεν έχει περιθώριο για νέα απώλεια. Μία ήττα ακόμα θα σημάνει και τον πρόωρο αποκλεισμό από τη συνέχεια της postseason.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύνολο 271 σειρών όπου μια ομάδα είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 1-3, μόλις 13 φορές κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν πρόκριση σε Game 7.

Στο μεταξύ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το μοναδικό όνομα στο injury report των Μπακς λόγω του προβλήματος στη μέση.

Σύμφωνα, λοιπόν με τα «Ελάφια», το status του είναι «probable». Αυτό σημαίνει ότι έχει 75% πιθανότητες να παίξει. Έτσι, λοιπόν το πιο πιθανό είναι ο Γιάννης να αγωνιστεί στο ματς που οι Μπακς παίζουν τη... ζωή τους.

