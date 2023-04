Γκριν για Γουέστμπρουκ: «Δείξτε του σεβασμό, είναι θρύλος και Hall Of Famer»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν... έβγαλε το καπέλο στον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Οι Γουόριορς έφεραν τη σειρά με τους Κινγκς στο 2-2 και πάνε στο Σακραμέντο για ένα μεγάλο break. Ωστόσο ο Ντρέιμοντ Γκριν που έπαιξε σπουδαία άμυνα στο Game 4 είπε να ασχοληθεί και με μια άλλη σειρά και συγκεκριμένα με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ο Russ παλεύει μόνος του με τα... θηρία των Σανς, αφού Τζορτζ και Λέοναρντ είναι οff, ομως οι Κλίπερς βρίσκονται πίσω με 3-1 στη σειρά με το Φοίνιξ.

«Είμαι τόσο γαμ... κουρασμένος με ανθρώπους που δεν σέβονται τον Russ. Ο Γουέστμπρουκ είναι MVP. Ο Γουέστμπρουκ είναι θρύλος. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είναι Hall Of Famer. Σταματήστε να δείχνεται έλλειψη σεβασμο σε αυτόν τον άντρα σαν να μην είναι εκείνος», ήταν τα λόγια του.

"I'm so f—— tired of people disrespecting Russ... Russell Westbrook is an MVP... Russell Westbrook is a legend... Russell Westbrook is a hall of famer, stop disrespecting that man like he's not him."



