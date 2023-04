Μπρουκς: «Fans και media μου έχουν κολλήσει την ταμπέλα του "κακού"»

Ο Μπρουκς προσπαθεί να... ζήσει με τον ρόλο του «κακού» που του έχουν κολλήσει στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια.

O Ντίλον Μπρουκς δεν σταματά την κόντρα του, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στη σειρά με τους Λέικερς, για τον οποίο δήλωσε: «Δεν με νοιάζει ο ΛεΜπρόν, έχει γεράσει. Δεν σέβομαι κανέναν μέχρι να έρθει και να μου ρίξει 40». Τα... παιχνίδια του φαίνεται να ενοχλούν και τους Γκρίζλις, οι οποίοι πιθανότατα θα τον... ξεφορτωθούν στο τέλος της σεζόν.

Ο περιφερειακός των... αρκούδων με δηλώσεις του τόνισε πως του έχουν κολλήσει την ταμπέλα του... κακού τόσο οι fans όσο και τα media: «Το περνάω αυτό τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι έχει η κατάσταση», ανέφερε. Φυσικά αυτή την... ταμπέλα κάνει τα πάντα για να την δικαιολογήσει με τη συμπεριφορά του εντός και εκτός παρκέ, αλλά και με τις δηλώσεις του.

