Οι Γκρίζλις δείχνουν τάσεις να ξεφορτωθούν τον Ντίλον Μπρουκς.

Eίναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών, αφού άφησε πίσω του την κόντρα με τους Γουόριορς ο Ντίλον Μπρουκς και είπε να επεκταθεί και στον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο παίκτης των Γκρίζλις άρχισε να την... λέει στον ηγέτη των λιμνάνθρωπων, ενώ μετά το τέλος ανέφερε για τον Βασιλιά: «Δεν με νοιάζει ο ΛεΜπρόν, έχει γεράσει. Δεν σέβομαι κανέναν μέχρι να έρθει και να μου ρίξει 40».

Πάντως φαίνεται πως το Μέμφις σχεδιάζει τη νέα σεζόν δίχως εκείνον. Σύμφωνα με το ΕSPN, οι Γκρίζλις έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να τον... ξεφορτωθούν, ενώ δεν είναι σίγουρο ότι θα βρίσκεται στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Απόψε στις 05:00 οι Γκρίζλις κοντράρονται στο Λος Άντζελες με τους Λέικερς στο τέταρτο ματς της σειράς και η παρέα του ΛεΜπρόν προηγείται με 2-1.

“They've tried to move on from Dillon Brooks already… I don't know if Dillon Brooks is on this team after this series.”



- @espn_macmahon



(h/t @RealGM ) pic.twitter.com/nYFZtipAco