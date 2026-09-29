Στα 28 του έγινε ο νεότερος head coach στην ιστορία της Euroleague. Στα 29 του κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στο NBA, ως το «δεξί χέρι» του Τουόμας Ίσαλο στους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Τζούλιους Τόμας είναι μόλις 29 ετών, αλλά έχει ήδη διανύσει μια διαδρομή που αρκετοί προπονητές χρειάζονται δεκαετίες για να χτίσουν. Ο Γερμανός προπονητής, γεννημένος στις 23 Αυγούστου 1997, αποτελεί πλέον μέλος του τεχνικού επιτελείου των Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας στο πλευρό του έναν άνθρωπο με τον οποίο συνδέθηκε μεγάλο μέρος της μέχρι τώρα καριέρας του, τον Τουόμας Ίσαλο.

Δεν πρόκειται για μια καινούργια συνεργασία. Είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που ξεκίνησε στη Γερμανία, πέρασε από τη Βόννη και την Παρί, κατέκτησε ευρωπαϊκούς τίτλους και πλέον μεταφέρεται στο NBA.

Στα 28 του έγραψε ιστορία στην EuroLeague

Τον Μάρτιο του 2026, μετά την αποχώρηση του Φραντσέσκο Ταμπελίνι από την Παρί, ο Τζούλιους Τόμας ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας ως head coach. Ήταν μόλις 28 ετών.

Έτσι έγινε ο νεότερος head coach στην ιστορία της Euroleague, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές προαγωγές των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η εξέλιξή του, πάντως, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας ξαφνικής συγκυρίας. Ο Τζούλιους Τόμας είχε ήδη περάσει από διαφορετικούς ρόλους, είχε δουλέψει ως assistant και head coach στη Γερμανία, είχε βρεθεί στο staff του Ίσαλο στη Βόννη και είχε συμμετάσχει στην επιτυχημένη πορεία της Παρί. Σήμερα, στα 29 του, περνά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η σχέση με τον Ίσαλο ξεκίνησε στη Βόννη

Η ιστορία των δύο προπονητών άρχισε στην Βόννη. Ο Τόμας ξεκίνησε πολύ νωρίς την προπονητική του πορεία, αρχικά από τις ομάδες νέων και στη συνέχεια στους Ντράγκονς Ράντορφ, όπου ανέλαβε σταδιακά όλο και μεγαλύτερες ευθύνες.

Από το 2018 εργάστηκε ως assistant coach στο Team Βόννη/Ράντορφ U19, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στους Ντράγκονς Ράντορφ. Το 2020 ανέλαβε head coach και συνέχισε να εξελίσσεται σε έναν από τους νεότερους προπονητές της γερμανικής σκηνής. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε με τη συνεργασία του με τον Ίσαλο στην Βόννη.

Η σεζόν 2022-23 αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Η Βόννη κατέκτησε το Basketball Champions League και ο Τόμας ήταν μέρος του staff που δημιούργησε εκείνη την εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα. Ήταν το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην κοινή διαδρομή των δύο ανδρών.

Από τη Βόννη στην Παρί και το EuroCup

Όταν ο Ίσαλο μετακόμισε στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2023, ο Τόμας τον ακολούθησε. Και η ιστορία επαναλήφθηκε. Η Παρί δημιούργησε ένα από τα πιο ξεχωριστά projects του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με το γρήγορο, επιθετικό και υψηλού τέμπο μπάσκετ να γίνεται το σήμα κατατεθέν της. Στην πρώτη τους σεζόν, η Παρί κατέκτησε το EuroCup, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία της στην Euroleague. Ο Τόμας ήταν εκεί. Όπως ήταν και στη Βόννη.

Δύο διαφορετικές ομάδες, δύο ευρωπαϊκοί τίτλοι και μια κοινή μπασκετική φιλοσοφία που πλέον ταξιδεύει μέχρι το Μέμφις.

Το μπάσκετ που γνωρίζει όσο λίγοι

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι το μπάσκετ του Ίσαλο, αυτός είναι ο Τζούλιους Τόμας. Έχει ζήσει τη φιλοσοφία αυτή από την πρώτη της μορφή στη Βόννη και στη συνέχεια την εξέλιξή της στην Παρί. Υψηλό τέμπο, ταχύτητα, γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, άμεση εκτέλεση και διαρκής πίεση στον αντίπαλο.

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι το μπάσκετ που τους έφερε επιτυχίες στην Ευρώπη και αυτό είναι το μπάσκετ που καλούνται πλέον να μεταφέρουν στο NBA. Ο ίδιος ο Ίσαλο δεν έκρυψε τον ρόλο που θα έχει ο Τζούλιους Τόμας στο Μέμφις.

«Θα δουλέψει κυρίως στο επιθετικό κομμάτι ως κάτι σαν το δεξί μου χέρι», ανέφερε ο προπονητής των Γκρίζλις, εξηγώντας ότι ο Τόμας έχει μεγάλη γνώση του συστήματος και της φιλοσοφίας του.

Με άλλα λόγια, ο Ίσαλο δεν προσθέτει απλώς έναν ακόμη assistant στο staff του. Προσθέτει έναν άνθρωπο που γνωρίζει ήδη τη φιλοσοφία του και μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική προέκταση της δουλειάς του.

Από assistant, head coach και τώρα NBA

Η παραμονή του Τόμας στην Παρί συνεχίστηκε και μετά την αποχώρηση του Ίσαλο για το NBA. Συνεργάστηκε με τον Τιάγκο Σπλίτερ κατά τη σεζόν 2024-25 και στη συνέχεια με τον Φραντσέσκο Ταμπελίνι. Η εμπειρία του μεγάλωσε, όπως και οι ευθύνες του.

Και τον Μάρτιο του 2026 ήρθε η στιγμή που ανέλαβε ο ίδιος την Παρί, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος head coach στην ιστορία της Euroleague. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε ήδη βρεθεί σε διαφορετικές θέσεις ευθύνης και είχε δουλέψει σε διαφορετικά περιβάλλοντα και αγωνιστικά επίπεδα. Τώρα έρχεται το μεγαλύτερο βήμα, το NBA.

Και πίσω από τη μετακίνηση, δύο άνθρωποι

Όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη μετακίνηση από την Ευρώπη στο NBA, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας υπάρχει και η δουλειά ανθρώπων που εργάζονται για να δημιουργηθούν αυτές οι ευκαιρίες.

Στην περίπτωση του Τζούλιους Τόμας, σημαντικό ρόλο στη μετακίνησή του στο Μέμφις είχαν οι Νίκος Σπανός και Χριστόφορος Χούμας.

Οι δύο μάνατζερ της Network Sports International έχουν συνδέσει τη δουλειά τους με σημαντικές διαδρομές ανθρώπων του ευρωπαϊκού μπάσκετ προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και εργάστηκαν για να ανοίξει ο δρόμος του Τόμας προς τους Μέμφις Γκρίζλις και τη συνεργασία του με τον Ίσαλο.

Η συγκεκριμένη μετακίνηση έχει, μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται ως συνέχεια μιας ακόμη σημαντικής ευρωπαϊκής διαδρομής προς το NBA, εκείνης του ίδιου του Ίσαλο.

Έτσι, πίσω από δύο ανθρώπους που πλέον βρίσκονται στο ίδιο τεχνικό επιτελείο στο Μέμφις υπάρχει και η δουλειά των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τις συμφωνίες και βοηθούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τέτοιες κινήσεις. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά με καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη μιας καριέρας.

Η ζωή μακριά από το μπάσκετ

Ο Τόμας έχει κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Είναι παντρεμένος και δεν έχει παιδιά, με το μπάσκετ να αποτελεί μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς του.

Η εξέλιξή του άλλωστε ήταν τόσο γρήγορη, ώστε στα 29 του έχει ήδη περάσει από τους πάγκους των μικρών ηλικιών σε επαγγελματικές ομάδες, έχει αναλάβει ως head coach, έχει κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους και έχει γράψει ιστορία στην Euroleague. Και τώρα βρίσκεται στο NBA.

Η επόμενη σελίδα

Το μεγάλο ερωτηματικό πλέον είναι πώς αυτή η ευρωπαϊκή φιλοσοφία θα μεταφερθεί στο NBA. Ο Ίσαλο γνωρίζει ότι ο Τόμας θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στις διαφορετικές απαιτήσεις του αμερικανικού μπάσκετ, στο πρόγραμμα των 82 αγώνων, στον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας και σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Όμως υπάρχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, οι δύο τους δεν χρειάζεται να γνωριστούν τώρα.

Έχουν ήδη δουλέψει μαζί στη Βόννη και την Παρί. Έχουν κατακτήσει το Basketball Champions League και το EuroCup. Έχουν χτίσει μαζί μια συγκεκριμένη μπασκετική ταυτότητα. Τώρα καλούνται να την εξελίξουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Η προπονητική διαδρομή του Τζούλιους Τόμας

2018-19: Assistant coach, Βόννη/Ρόντορφ U19 (NBBL)

2019-20: Assistant coach, Ντράγκονς Ρόντορφ

2020-21: Head coach, Ντράγκονς Ρόντορφ

2021-22: Head coach, Ντράγκονς Ρόντορφ (ProB)

2022-23: Head coach, Ντράγκονς Ρόντορφ/Assistant coach, Βόννη

2023-24: Assistant coach, Παρί

2024-25: Assistant coach, Παρί

2025-26: Assistant coach και στη συνέχεια head coach, Παρί

2026-27: Assistant coach, Μέμφις Γκρίζλις.



