Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα επιστρέψει στη δράση στο Game 4 (2:30) κόντρα στους Χιτ, θέλοντας να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά.

Χαρμόσυνα μαντάτα για την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν το κρίσιμο Game 4 (02:30, live Gazzetta, Cosmote Sport 4) με τους Χιτ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Έλληνας σταρ θα επιστρέψει στη δράση στο τέταρτο ματς της σειράς για να βοηθήσει την ομάδα του να κάνει το break.

Ο Γιάννης έχει χάσει τόσο το Game 2 όσο και το Game 3 και πλέον το Μιλγουόκι είναι πίσω με 2-1 στη σειρά και δεν έχει περιθώρια για νέο κακο αποτέλεσμα. Ο Greek Freak έπεσε άτσαλα στο παρκέ στο πρώτο ματς μετά από προσπάθεια του Κέβιν Λοβ να στηθεί για επιθετικό φάουλ και χτύπησε τη μέση του, κάτι που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από εκείνη την αναμέτρηση.

To Μαϊάμι είδε τον Τζίμι Μπάτλερ να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη μέση στο Game 3 και να μην ολοκληρώνει το ματς, ενώ εκτός συνέχειας για τη φετινή σεζόν τέθηκε τόσο ο Τάιλερ Χίρο, όσο και Βίκτορ Ολαντίπο. Ο πρώτος έσπασε το χέρι του και ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο.

