Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε νοκ άουτ από τη συνέχεια του Game 1 μεταξύ των Μπακς με τους Χιτ λόγω προβλήματος στη μέση.

Στην πρώτη περίοδο του πρώτου αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ, ο Έλληνας σούπερ σταρ προσπάθησε να σκοράρει με layup ωστόσο προσγειώθηκε απότομα στο παρκέ του «Fiserv Forum» με αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Αν και προσπάθησε να επιστρέψει, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει και επέστρεψε εκ νέου στα αποδυτήρια. Οι Μπακς ανακοίνωσαν λίγο πριν από το ημίχρονό ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πρόβλημα στη μέση και ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Αν μη τι άλλο ο τραυματισμός του Γιάννη έβαλε σε αναμμένα κάρβουνα τους Μπακς, τόσο για το πρώτο ματς, όσο -και περισσότερο- για τη συνέχεια των play-offs.

Giannis is OUT for the rest of tonight's game with a lower back contusion.