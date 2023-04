Ο Νικ Νερς αποτελεί παρελθόν από τους Ράπτορς και φαβορί για να τον διαδεχθεί είναι ο Ουντόκα.

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Νικ Νερς με τους Ράπτορς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Κορυφαία του στιγμή με τους Καναδούς το πρωτάθλημα που πήρε το 2019, όταν επικράτησε των Γουόριορς στους τελικούς.

Φαβορί για να διαδεχθεί τον Νερς είναι ο Άιμε Ουντόκα που μετά την απόλυση του από τους Σέλτικς, κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο Ουντόκα είχε οδηγήσει τους Κέλτες στους τελικούς πέρυσι, όμως ηττήθηκε από τους Γουόριορς.

O Nερς κατάφερε να οδηγήσει το Τορόντο στα play-offs και στις τρεις από τις πέντε σεζόν που βρέθηκε στον πάγκο τους. Το 2019 έφτασε στον τίτλο (στην πρώτη του χρονιά), το 2020 ηττήθηκε στους ημιτελικούς Ανατολής, ενώ το 2022 έχασε στον πρώτο γύρο.

Πλέον το όνομα του Νερς συνδέεται με τον πάγκο των Ρόκετς, για τους οποίους ακούγεται τόσο Άτκινσον όσο και ο Ουντόκα.

