Το Gazzetta γράφει για τους σκληρούς Μπακς που έδειξαν χαρακτήρα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ στο κρισιμότερο ματς της σεζόν.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφερε μεγάλό άγχος στις τάξεις των Μπακς πριν το ματς, αφού η σειρά ήταν ήδη στο 1-0 υπέρ των Χιτ. Το Μαϊάμι είχε την ευκαιρία να κάνει δεύτερο σερί break και να γίνει φαβορί για την πρόκριση, όμως λογάριαζε χωρίς τα... ελάφια που το έβλεπαν σαν βαρέλι και... βομβάρδισαν το αντίπαλο καλάθι με τα τρίποντα.

Το Gazzetta στέκεται στο... μέταλλο των Μπακς και την σπουδαία εμφάνιση τους χωρίς τον ηγέτη τους στο παρκέ στο κρισιμότερο ματς της σεζόν μέχρι το επόμενο. Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ πήρε το... μήνυμα από πολλούς παίκτες που του επέστρεψαν την εμπιστοσύνη που τους έδειξε και τον δικαίωσαν.

Όταν είσαι μπροστά με 1-0 κόντρα στους Μπακς και ξέρεις πως ο Γιάννης δεν θα παίξει στο Game 2, τότε είσαι καβάλα στ' άλογο. Ωστόσο θα πρέπει να το αποδείξεις και πάνω στο παρκέ και το Μαϊάμι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έχασε την ευκαιρία. Από την άλλη το Μιλγουόκι έκανε σπουδαία εμφάνιση και διέλυσε τους Χιτ. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε πως μπορεί και χωρίς τον Greek Freak.

Για να έρθει όμως αυτό το 1-1 στη σειρά, χρειάστηκε ένα show των ελαφιών πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Μάλιστα η παράσταση αυτή έφερε και ρεκόρ. Οι νικητές τελείωσαν τον αγώνα με 25/49 τρίποντα. Έτσι ισοφάρισαν την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα play-offs που ανήκε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς από τις 4/5/2016, όταν είχαν επικρατήσει των Χοκς με 123-98 έχοντας 25/45 τρίποντα (55.6%).

Ο coach Bud είχε τους παίκτες του να γίνονται... ελεύθεροι σκοπευτές και να διαλύουν την παρέα του Μπάτλερ και του Αντεμπάγιο. Αναλυτικά τα τρίποντα των Μπακς πέτυχαν οι Πόρτις (3/4), Μίντλετον (2/5), Χόλιντεϊ (4/10), Άλεν (4/8), Κάρτερ (1/3), Κόνατον (6/10) και Ινγκλς (5/6). Ο Μπουντενχόλζερ πήρε πολλά πράγματα και από πολλούς παίκτες.

Η απουσία του Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να... κρυφτεί αν οι Μπακς έπιαναν τρομερή απόδοση και οι Λόπεζ, Μίντλετον, Πόρτις και Χόλιντεϊ έβγαιναν μπροστά. Κάτι τέτοιο έγινε, με τα... ελάφια να δίνουν ρεσιτάλ στα τρίποντα και τους τρεις... σωματοφύλακες τους πίσω από τον Greek Freak και να κάνουν καλό ματς. Ειδικά οι Μπρουκ Λόπεζ και Τζρου Χόλιντεϊ έκλεψαν την παράσταση.

Ο Μπρουκ Λόπεζ είχε 25 πόντους με 12/17 δίποντα, ο Μπόμπι Πόρτις έκανε double-double με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ. Ο Κρις Μίντλετον μπορεί να έμεινε λίγο χαμηλά για την κλάση του με 16 πόντους, αλλά δεν χρειάστηκε και παραπάνω, ενώ πρόσθεσε 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Κομβική για την επικράτηση των Μπακς ήταν και η παορυσία του Τζρου Χόλιντεϊ με 24 πόντους και 11 ασίστ.

Το ρόστερ των Μπακς έχει δομηθεί έτσι για να παλέψει για το πρωτάθλημα. Δίπλα στον Γιάννη υπάρχει μια ικανότατα τετράδα αποτελούμενη από τους Χόλιντεϊ, Μίντλετον, Πόρτις και Λόπεζ. Αυτοί οι πέντε δείχνουν να αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια. Αρκεί να γυρισει γρήγορα ο Γιάννης και να βρουν και πάλι τη χημεία τους. Μια...χημεία που τους οδήγησε στην πρώτη θέση της Ανατολής και στο κορυφαίο ρεκόρ στο ΝΒΑ τη φετινή σεζόν.

"Part of the job, part of the gig in the league is staying ready."



