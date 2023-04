Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του στη μέση και δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό (20/4, 4π.μ.) Game 2 των Μπακς με τους Μαϊάμι Χιτ στο Μιλγουόκι.

Οι Μπακς θα παραταχθούν στο Fiserv Forum για το Game 2 της προημιτελικής σειράς της Ανατολής με τους Μαϊάμι Χιτ δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής των «Ελαφιών», Μάικ Μπουντενχόλζερ μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου σχεδόν δυο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Νωρίτερα οι Μπακς αναβάθμισαν το status του Αντετοκούνμπο σε «questionable», όπερ και σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι ελπίδες να προλάβει να δώσει το «παρών» στο Game 2. Παρ' όλα αυτά, ο Greek Freak εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό που υπέστη στη μέση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου στο Game 1 με το Μαϊάμι και τέθηκε νοκ άουτ.

Έτσι οι Μπακς είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν την ισοφάριση δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος φέτος μετράει 31.1 πόντους, 11.8 ριμπάουντ, 5.7 ασίστ και είναι υποψήφιος για το MVP μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Τζοέλ Εμπίντ.

Bucks coach Mike Budenholzer tells reporters that Giannis Antetokounmpo will be OUT for Game 2 tonight.



Antetokounmpo was not on the floor during his normal pregame warmup time.