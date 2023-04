Απίστευτες αποκαλύψεις Καντέρ για Γουόκερ: «Οι Σέλτικς τον χρησιμοποίησαν στη φούσκα και του κατέστρεψαν την καριέρα»

Για άλλη μια φορά ο Ενές Καντέρ συγκεντρώνει τα βλέμματα της δημοσιότητας, αφού αποκάλυψε πως οι Σέλτικς... κατέστρεψαν την καριέρα του Κέμπα Γουόκερ, χρησιμοποιώντας τον παρά τις προειδοποιήσεις των γιατρών στη φούσκα.

Ο Ενές Καντέρ προέβη σε αποκαλύψεις μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Σέλτικς και το πώς χειρίστηκαν τον τραυματισμό του Κέμπα Γουόκερ.

Ο Τούρκος σέντερ, αγωνιζόμενος στους Σέλτικς την περίοδο της φούσκας, αποκάλυψε με ποστάρισμά του πως οι γιατροί της ομάδας είχαν προειδοποιήσει τους προπονητές αλλά και τον Ντάνι Έιντζ για την κατάσταση του Γουόκερ. Ο Κέμπα έπαιξε κανονικά στα play-offs με τους Κέλτες παρά τις προειδοποιήσεις μετά από απόφαση της ομάδας και αυτό σύμφωνα με τον Καντέρ ήταν καταστροφικό για την καριέρα του.

Όπως αναφέρει στο ποστάρισμά του, ο Γουόκερ δεν ήταν σίγουρο ότι γνώριζε τι επίπτωση έχει η απόφαση της μετακόμισής του στη Βοστώνη για την καριέρα του. Η επόμενη χρονιά για τον Γουόκερ, μετά τα παιχνίδια που έδωσε στη φούσκα το 2020, δεν ήταν η καλύτερη και από εκεί πήρε το trade για τους Θάντερ, βλέποντας μεγάλη πτώση έκτοτε, μέχρι που έγινε waive από τους Μάβερικς φέτος.

Ο Καντέρ μάλιστα πόσταρε και το σχετικό ηχητικό, το οποίο τονίζει ότι το απέκτησε νόμιμα, σχολιάζοντας πως αυτές οι ομάδες δεν ενδιαφέρονται για τους παίκτες αλλά για το πώς θα αποκτήσουν χρήματα.

