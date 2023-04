Ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς έδωσε το πρώτο highlight του αγώνα των Σέλτικς με τους Χοκς με μπλοκ στον Τζέιλεν Τζόνσον.

Σέλτικς και Χοκς ρίχνονται στο παρκέ του TD Garden για το Game 1 της μεταξύ τους σειράς στα play-offs του ΝΒΑ και ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς δεν άργησε να δώσει στους φίλους της Βοστόνης έναν λόγο να σηκωθούν από τις θέσεις τους.

Όχι μόνο σταμάτησε εντυπωσιακά τον Τζέιλεν Τζόνσον, αλλά το έκανε να φαίνεται τόσο εύκολο που άρπαξε την μπάλα για να την δώσει στον συμπαίκτη του και να συνεχιστεί η επίθεση.

Rob makes it look so good 🔥#BleedGreen #TruetoAtlanta pic.twitter.com/0hTu440Fq4