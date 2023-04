Εμπίντ: «Αν κάποιος δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για το MVP λέει μ@λ@κ!€ς» (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε για τον τίτλο του MVP που μοιάζει ποθητός στόχος για κάθε διεκδικητή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζοέλ Εμπίντ αναφέρεται στο βραβείο του MVP, για το οποίο είναι ανάμεσα στους υποψηφίους της σεζόν. Άλλωστε, όσο πλησιάζει το φινάλε, οι συζητήσεις και η αναφορές για τον κορυφαίο όλο και πληθαίνουν.

Ο σούπερ σταρ των Σίξερς ήταν απόλυτα ειλικρινής απέναντι στην Ρέιτσελ Νίκολς στην εκπομπή Showtime Basketball.

«Αν κάποιοι σου λένε ότι δεν τους νοιάζει, λένε ψέματα. Αυτό είναι το καλύτερο βραβείο που μπορείς να πάρεις ως μπασκετμπολίστας. Σημαίνει πολλά» τόνισε.

Ενώ έγινε ακόμη πιο... συγκεκριμένος λέγοντας πως «Και αν το κερδίσεις, επικυρώνεις όλη τη δουλειά που κάνεις. Είναι και ο λόγος που νοιάζομαι γι 'αυτό, επειδή βάζεις τόση πολλή δουλειά, και αν πάρεις αυτή την αναγνώριση, απλά επικυρώνει ότι δεν έχασες τον χρόνο σου. Αλλά όπως είπα, αν κάποιος σου πει ότι δεν τον νοιάζει, είναι μ@λ@κ!€ς».

Η κούρσα αναμένεται να δείξει τον νικητή. Τα ονόματα είναι γνωστά, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το βραβείο είναι για έναν.

"You put in so much work, and if you get that recognition, it just validates that you didn't waste your time... If someone tells you that they don't care [about the MVP Award] , that's bullsh**."



—Joel Embiid



(via @shobasketball)pic.twitter.com/cTiWeqLOgH