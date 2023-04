Εμπίντ και Άντονι Ντέιβις οι MVP του μήνα στο ΝΒΑ

Οι Τζοέλ Εμπίντ και Άντονι Ντέιβις είναι οι... τελευταίοι MVP του μήνα, καθώς κατέκτησαν τα ανάλογα βραβεία σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Ο Καμερουνέζος σέντερ οδήγησε τους Σίξερς σε ρεκόρ 15-7 στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τους βοήθησε να τερματίσουν στην 3η θέση της Περιφέρειας. Ο ίδιος είχε κατά μέσο όρο 33.3 πόντους, 9.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ. Αντίστοιχα στην Ανατολή καλύτερος προπονητής για τον Μάρτιο και το πρώτο 10ημερο του Απριλίου, αναδείχθηκε ο... coach του Εμπίντ στη Φιλαδέλφεια, Γκλεν Ντοκ Ρίβερς.

Στην Δύση πολυτιμότερος παίκτης ήταν ο Άντονι Ντέιβις ο οποίος είχε με τους Λέικερς 14-6 ρεκόρ με αποτέλεσμα να βρεθούν στο play-in tournaent. O φόργουορντ/σέντερ των «Λιμνανθρώπων» είχε 26.2 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 1.9 τάπες κατά μέσο όρο. Στην Δυτική Περιφέρεια εκείνος που αναδείχθηκε coach of the month ήταν ο προπονητής των Γκρίζλις, Τέιλορ Τζένκινς, ο οποίος είχε 14-8 ρεκόρ με την ομάδα του Μέμφις.

Los Angeles Lakers forward-center Anthony Davis and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in March and April. pic.twitter.com/mP3Itsfrwy