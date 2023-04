Ο Τζος Γκίντεϊ... έπαθε Ντέρικ Ρόουζ κόντρα στους Πέλικανς.

Οι Θάντερ πήραν μια μεγάλη νίκη κόντρα στους Πέλικανς και θα παίξουν τον... τελικό κόντρα στη Μινεσότα για το ποια ομάδα θα προκριθεί στα playoffs.

Ο Τζος Γκίντεϊ έκανε σπουδαίο ματς και μαζί με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οδήγησαν την Οκλαχόμα στο ροζ φύλλο αγώνα. Ο Αυστραλός γκαρντ με την έφεση στα triple double, τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ενώ είχε 11/22 σουτ..

Έτσι έγινε ο δεύτερος 20χρονος μετά τον Ντέρικ Ρόουζ στην ιστορία του ΝΒΑ με ματς playoffs, έχοντας 30+ πόντους και 10+ ασίστ. Ο D-Rose το είχε κάνει το 2009 κόντρα στους Σέλτικς, όταν μέτρησε 36 πόντους, 11 ασίστ και 4 ριμπάουντ στη νίκη των Μπουλς.

Και οι δύο είναι τόσο ξεχωριστοί παίκτες, με τον Ρόουζ να στέκεται πολύ άτυχος στην καριέρα του με αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να φτάσει εκεί που μπορούσε, δηλαδή στην κορυφή.

HISTORIC 20 YEAR OLDS: Josh Giddey joined Derrick Rose as the only 20 year olds in NBA history with a 30-PT, 10-AST playoff game! ⚡️



Giddey in OKC’s play-in WIN vs. NOLA: 31 PTS, 10 AST, 9 REB, 11/22 FGM



Derrick Rose in his playoff debut vs. reigning champion Boston Celtics in… pic.twitter.com/bngDj9bANQ