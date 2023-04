Ο Άντονι Έντουαρντς έκανε ένα από τα χειρότερα ματς της καριέρας του κόντρα στους Λέικερς.

Οι Τίμπεργουλβς περίμεναν πολλά από τον Άντονι Έντουαρντς στο ματς του play-in κόντρα στους Λέικερς, το οποίο θα έκρινε την πρόκριση στα playoffs. Όμως ο παίκτης των λύκων ήταν σε τραγική βραδιά και οι λιμνάνθρωποι με ανατροπή πανηγύρισαν την πρόκριση στην postseason.

O Έντουαρντς ήταν απίστευτα άστοχος στο ματς και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να βρει το... χέρι του για να βοηθήσει την ομάδα του σε ένα κομβικό ματς. Τελείωσε την αναμέτρηση με 0/9 τρίποντα, αλλά και 3/17 σουτ και σίγουρα θα θέλει να ξεχάσει την συγκεκριμένη εμφάνιση. Στις άλλες κατηγορίες το πάλεψε με 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ, αλλά η αστοχία του τα... επισκίασε όλα.

Τώρα θα ψάξει την... εξιλέωση στην δεύτερη ευκαιρία που θα έχει η Μινεσότα για να μπει στα playoffs, αφού θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Πέλικανς-Θάντερ. Ο Έντουαρντς ξέρει καλά πως δεν επιτρέπεται να τα... σπάσει και σε αυτό το ματς.

