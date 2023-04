Τζέιλεν Γουίλιαμς και Μπανκέρο καλύτεροι rookies του μήνα!

Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς της Οκλαχόμα και ο Πάολο Μπανκέρο του Ορλάντο αναδείχθηκαν καλύτεροι rookies του μήνα στο ΝΒΑ.

Αναμφίβολα ο Γουίλιαμς αποτελεί την μεγάλη έκπληξη της σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη καθώς αποτελεί τον «διόσκουρο» του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στους Θάντερ τη φετινή σεζόν.

Είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των Θάντερ, έχοντας βάλει το... χεράκι του για την είσοδο της ομάδας στο play-in tournament. Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς αναδείχθηκε καλύτερος rookie στην Δυτική Περιφέρεια τον τελευταίο μήνα, μετρώντας κατά μέσο όρο 18.7 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ.

Την ίδια ώρα ο Πάολο Μπανκέρο πήρε το αντίστοιχο βραβείο για την Ανατολή! Αν και η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το play-in tournament, εκείνος ήταν εντυπωσιακός καθώς είχε 20.3 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ σε κάθε ματς.

