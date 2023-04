Γκομπέρ: Δεν παίζει με τους Λέικερς λόγω της γροθιάς σε συμπαίκτη (vid)

Χωρίς τον Ρούντι Γκομπέρ θα παραταχθούν οι Τίμπεργουλβς κόντρα στους Λέικερς για το play-in (11/4)

Οι Τίμπεργουλβς έχουν έναν μπροστά τους μια μεγάλη ευκαιρία για να μπουν στα playoffs, αφού κοντράρονται με τους Λέικερς (11/4) στο Λος Άντζελες για το play-in τουρνουά. Μόνο που σε αυτό το κρίσιμο ματς θα παραταχθούν χωρις τον βασικό τους σέντερ, Ρούντι Γκομπέρ σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Ο Γάλλος στο ματς με τους Πέλικανς, διαφώνησε με τον συμπαίκτη του, Κάιλ Άντερσον, θόλωσε το μυαλό του και τον γρονθοκόπησε στο στήθος. Οι υπόλοιποι παίκτες της Μινεσότα μπήκαν στη μέση με τον Πρινς να σπρώχνει τον Γκομπέρ μακριά και την κατάσταση να ηρεμεί με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Όποιος εκ των Λέικερς ή Τίμπεργουλβς περάσει στα playoffs θα παίξει με τους Γκρίζλις. Ο ηττημένος θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Πέλικανς-Θάντερ και όποιος νικήσει μετά το νέο... σταύρωμα, θα παίξει με τους Μπακς.

Things are getting heated in the huddle. 👀#RaisedByWolves | #NBA pic.twitter.com/Crp96MtqEc