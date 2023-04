Απίθανες καταστάσεις στον αγώνα των Τίμπεργουλβς με τους Πέλικανς αφού εκτός από την επίθεση του Ρούντι Γκομπέρ στον Κάιλ Άντερσον, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς έριξε γροθιά στον τοίχο και σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις, υπέστη κάταγμα στο δεξί χέρι!

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Πέλικανς με 113-108 και θα αντιμετωπίσουν τους Λέικερς στο play-in της Δύσης όμως ο αγώνας στη Μινεάπολις ήταν γεμάτος... ευτράπελα!

O Ρούντι Γκομπέρ έριξε μπουνιά στον συμπαίκτη του, Κάιλ Άντερσον σε timeout των Τίμπεργουλβς και η ομάδα τον έστειλε σπίτι του ενώ ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς έριξε γροθιά στον τοίχο ενώ κατευθυνόταν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Σύμφωνα, λοιπόν με τις ιατρικές εξετάσεις, υπέστη κάταγμα στο δεξί χέρι!



Jaden McDaniels punched a wall on the way to the locker room 😬



He is out the rest of the game with a hand injury pic.twitter.com/QVGMp1hful