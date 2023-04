Διαστημικοί Γουόριορς: Έγραψαν ιστορία με 55 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο (vid)

Οι Γουόριορς έκαναν απίθανα πράγματα στο πρώτο δωδεκάλεπτο κόντρα στους Μπλέιζερς

Πράματα και θάματα για τους Γουόριορς στο πρώτο δωδεκάλεπτο κόντρα στους Μπλέιζερς. Οι πολεμιστές που καίγονται να μπούνε στα playoffs, προηγήκαν με 55-27 στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης.

Αυτοί οι 55 πόντοι είναι και οι περισσότεροι ever στο ΝΒΑ για οποιαδήποτε ομάδα στο πρώτο δωδεκάλεπτο. Μάλιστα είχαν και 12 τρίποντα. Το έβλεπαν σαν βαρέλι οι παίκτες του Κερ που τα δίνουν όλα για να κλειδώσουν από απόψε την συμμετοχή τους στα playoffs.

The Warriors finish the first quarter with 55 points, the most points scored in a first quarter in NBA history.