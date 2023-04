Αντετοκούνμπο: «Πιστεύω τα τελευταία πέντε χρόνια είμαι ο MVP, δεν θα ικετεύσω για ένα βραβείο» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bleacher Report αναφέρθηκε στον τίτλο του MVP τον οποίο... κοιτάζει ακόμη μία χρονιά και προσέφερε τη δική του ματιά για τα όσα έχει ήδη κερδίσει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πλαίσιο της ξεκούρασής του ενόψει play-offs βλέπει τα τελευταία παιχνίδια των Μπακς από την άκρη του πάγκου. Στο παιχνίδι των Γκρίζλις τιμήθηκε από την ομάδα του Μιλγουόκι για τα επιτεύγματά του (δίχως να το γνωρίζει) και έδωσε το σύνθημα για ένα δεύτερο πρωτάθλημα.

Αμέσως μετά τη βραδιά αυτή, φιλοξενήθηκε από το Bleacher Report και μίλησε για το βραβείο του MVP, που έχει γίνει η μεγαλύτερη συζήτηση το τελευταίο διάστημα.

«Κοιτάξτε, δεν θα προσπαθήσω ποτέ να δημιουργήσω ένα αφήγημα για τη δουλειά που έκανα και ίσως αυτό να με πληγώσει γιατί πιστεύω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια είμαι ο MVP... Θέλω ένα τρίτο MVP; Σαν τρελός. Είμαι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Προσπαθώ να κάνω την ομάδα μου επιτυχημένη. Γι' αυτό πληρώνομαι. Γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν πρόκειται ποτέ να είμαι κάποιος που δυσφημεί τη δουλειά κανενός άλλου. Δεν είμαι αυτός ως άνθρωπος. Και ποτέ δεν θα ικετεύσω για ένα βραβείο MVP που πιστεύω ότι αξίζω. Είμαι πολύ περήφανος που μπορώ να παίξω σε επίπεδο MVP, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάνω την ομάδα μου πολύ επιτυχημένη. Αυτός είναι ο στόχος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης μιλώντας για την ίδια κούρσα "πολυτιμότερου" που διανύει και φέτος δίπλα στους Εμπίντ και Γιόκιτς.

"We got to get another one. This is what we need [*points to his finger*]. We need a second one!"



Giannis Antetokounmpo to the Bucks crowd before their game tonight 💍pic.twitter.com/1ZNNMMAaK9