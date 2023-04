Πολύ σοβαρή πιθανότητα να πορευτούν χωρίς τον Στίβεν Άνταμς οι Μέμφις Γκρίζλις στα φετινά play-offs, με τον 29χρονο σέντερ να ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.

Τα προβλήματα αυξάνονται για τους Μέμφις Γκρίζλις όσο πλησιάζουμε στην post season. Ο Στίβεν Άνταμς είναι πολύ πιθανό να μην αγωνιστεί σε κανένα από τα παιχνίδια των play-offs για τις «αρκούδες», αφού όπως μεταφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, το πρόβλημα με το δεξί του γόνατο συνεχίζει να υφίσταται.

Ο Άνταμς πέρασε αρκετά προβλήματα φέτος, αφού τον Γενάρη ταλαιπωρήθηκε από διάστρεμμα, ενώ πριν από έναν μήνα έκανε ένεση βλαστοκυττάρων.

Ωστόσο φαίνεται πως η χρονιά για αυτόν μπορεί να φτάσει νωρίτερα στο τέλος της. Ο 29χρονος είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία των Γκρίζλις, καθώς σε 42 παιχνίδια μετράει 8.6 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 1.1 μπλόκ.

ESPN Sources: Memphis Grizzlies center Steven Adams is likely to miss the postseason with his injured right knee. Adams, who underwent a stem cell injection a month ago, has been out with a PCL sprain since late January. pic.twitter.com/VtMnKhlHFq