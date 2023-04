Μάβερικς: Σκέφτονται να στείλουν... διακοπές από τώρα Ντόντσιτς και Ίρβινγκ

Oι Μάβερικς εξετάζουν το ενδεχόμενο να... παρκάρουν τους Λούκα Ντόντσιτς και Κάιρι Ίρβινγκ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Tα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για τους Μάβερικς. Η Ατλάντα κατάφερε να τους ρίξει στο καναβάτσο και πλέον το Ντάλας είναι κοντά στο να βρεθεί και εκτός του play-in τουρνουά, αφού βρίσκεται στην 11η θέση της Δύσης.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, υπάρχει ενδεχόμενο για μια... γενναία απόφαση από τους Μάβερικς. Το Ντάλας εξετάζει πολύ σοβαρά την πιθανότητα να... παρκάρει τους Λούκα Ντόντσιτς και Κάιρι Ίρβινγκ και να τελειώσει πρόωρα η σεζόν για εκείνους.

Μετά την απόκτηση του Uncle Drew η σεζόν έδειχνε σαν... όνειρο για τους Μάβερικς, αλλά κινδυνεύει να εξελιχθεί σε εφιάλτη.

"I'm told that the [Mavericks are] seriously considering the possibility of shutting down [Luka and Kyrie]," per @ShamsCharania 😳



