Οι Μάβερικς ηττήθηκαν από τους Χιτ και το Gazzetta γράφει για τον... δύσκολο δρόμο που πήρε το Ντάλας που κινδυνεύει να μην παίξει ούτε στο play-in τουρνουά.

Μετά την ανταλλαγή που έφερε τον Κάιρι Ίρβινγκ στους Μάβερικς, αρκετός κόσμος ξεκίνησε να μιλά ακόμα για τελικούς ΝΒΑ. Ο Uncle Drew πήγε σε μια ομάδα που υπάρχει ο Λούκα Ντόντσιτς και η συνεργασία τους... εξίταρε πολλούς. Ωστόσο λίγο πριν ολοκληρωθεί η regular season, τίποτα δεν πάει καλά στον... πλανήτη Ντάλας

Οι Χιτ τους νίκησαν με 129-122, τους έριξαν στο 37-41 και πλέον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπει ούτε στο play-in τουρνουά το Ντάλας. Οι 10οι Θάντερ είναι στο 38-40 και οι Μάβερικς καλούνται να αντιδράσουν στα παιχνίδια που απομένουν. Αν δεν το πράξουν αυτό, τότε θα μιλάμε για το κάζο της χρονιάς.

Έχουν 6 ήττες στα 7 τελευταία ματς

Mavs are 1-6 in their last seven games and currently out of the play-in... 😳 pic.twitter.com/KcgyCQaUiq — Bleacher Report (@BleacherReport) April 2, 2023

Δεν βρίσκονται σε καθόλου καλό... φεγγάρι οι Μάβερικς και τα πεπραγμένα τους στο παρκέ είναι απογοητευτικά. Το τελευταίο διάστημα παίζουν όλο... τελικούς και έχουν πάρει μόνο έναν. Η ομάδα του Τζέισον Κιντ μετρά 6 ήττες στα 7 τελευταία ματς, έχοντας νικήσει μόνο τους Πέισερς, ενώ έχασαν δύο φορές από τους αδιάφορους Χόρνετς, κάτι που είναι ανεπίτρεπτο για μια ομάδα που παλεύει να εξασφαλίσει θέση στο play-in όπως οι Μάβερικς.

Αν δει κάποιος τις 6 ήττες του στα τελευταία ματς, θα διαπιστώσει πως όλες είναι με διαφορά μικρότερη των 8 πόντων ή μικρότερη. Κάτι που σημαίνει πως η ομάδα του Κιντ παλεύει τα ματς, ωστόσο δεν μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις και να βάλει τα μεγάλα σουτ στα κλειστά ματς, τα ματς-θρίλερ. Και αυτή η συνθήκη μπορεί να κρίνει την πρόκριση ή τον αποκλεισμό τους από τα playoffs. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο για το ποιος πρέπει να πάρει την επίθεση μεταξύ Ίρβινγκ και Ντόντσιτς. Οι ρόλοι δεν είναι σαφείς και υπάρχει μπέρδεμα.

Από τη στιγμή που κατέφτασε ο Ίρβινγκ, κάτι φαίνεται να έχει... χαλάσει και στο μυαλό του Nτόντσιτς που ακόμα δεν έχει μάθει να παίζει δίπλα σε άλλον έναν σταρ πρώτου βεληνεκούς.

Δεν έχουν βάλει... νερό στο κρασί τους οι δύο σταρ

Το ερώτημα που έθεταν αρκετοί ειδικοί του ΝΒΑ, αλλά και απλός κόσμος ήταν πως θα μπορέσουν να συνυπάρξουν αρμονικά, δύο γκαρντ που λατρεύουν να παίζουν με τη μπάλα στα χέρια τους, είναι λίγο ballhog και οι δύο. Τους αρέσει να κρατάνε πολύ την μπάλα, πάρα πολύ σε ορισμένες επιθέσεις. Σίγουρα πότε ο ένας και πότε ο άλλος θα έπρεπε να παίζει off ball και να αφήνει τον άλλο να κάνει το κομμάτι του, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν βγαίνει.

Δεν έχει μάθει κανείς να συμπεριφέρεται σωστά έχοντας άλλον έναν σπουδαίο παίκτη δίπλα του. Γιατί κατά τα ψέματα τόσο καιρό ο Λούκα στο Ντάλας δεν είχε κάποιο σταρ δίπλα του και ήταν η ομάδα του, από αυτόν περνούσαν όλα. Τώρα με τον Ίρβινγκ βρίσκεται έξω από τα... νερά του. Δεν το έχει διαχειριστεί σωστά μέχρι τώρα.

Ντόντσιτς και Ίρβινγκ έχουν ρεκόρ 4-10 όταν βρίσκονται παρέα στο παρκέ για τους Μάβερικς και σίγουρα αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό στοιχείο.

Oι δηλώσεις του Ντόντσιτς που έδειξαν πολλά

Luka Doncic expressed his frustrations following the Mavs' loss to the Hornets last night but said they go beyond the court.



Dallas currently sits at 11th place in the Western Conference standings after losing their last three games. pic.twitter.com/pbUtiIF7pW — Ball Don’t Lie (@Balldontlie) March 25, 2023

Το Ντάλας βρίσκεται σε κρίση στο πιο σημαντικό σημείο της σεζόν που θα κρίνει που θα μπουν στα playoffs. Όμως το πρόβλημα φαίνεται να είναι... εσωτερικό και επηρεάζεται και τον ηγέτη της ομάδας, Λούκα Ντόντσιτς που είχε φανερώσει την ψυχολογία που υπάρχει στην ομάδα και σε εκείνον μέσω των δηλώσεων που είχε κάνει μετά την ήττα από τη Σάρλοτ.

«Είναι πραγματικά απογοητευτικό. Νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε μαζί μου στο γήπεδο. Μερικές φορές δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο εαυτός μου! Απλώς είμαι εκεί έξω. Συνήθιζα να διασκεδάζω πραγματικά χαμογελώντας στο γήπεδο, αλλά είναι τόσο απογοητευτικό για πολλούς λόγους, όχι μόνο για το μπάσκετ. Ποτέ δεν μιλάω για την προσωπική ζωή μου. Απλώς, συμβαίνουν πολλά», ήταν τα λόγια του.

Οι Μάβερικς που ήθελαν να φύγουν από τη μετριότητα και ο Ίρβινγκ

Kyrie Irving on Luka Doncic: "The kind of nitpicking of judgment of what's going on when someone says 'I'm having human emotions' and then it goes to 'Who's to blame?' And then it starts pointing fingers... That's the aspect that I don't enjoy about this sport at all." pic.twitter.com/B4IFyOk8hq March 27, 2023

Δημοσιεύματα ανέφεραν η ανταλλαγή που έφερε τον Ίρβινγκ στο Ντάλας, ήταν μια απελπισμένη κίνηση, αφού οι Μάβερικς δεν άντεχαν άλλο την κατάσταση που υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Τόσο ο Κιντ όσο και ο Ντόντσιτς ήθελαν την κίνηση αυτή γιατί ήταν τόσο απογοητευμένοι που οι Μάβερικς ήταν μια μετριότητα. Δεν μπορούσαν να ξεφύγουν και να διεκδικήσουν κάτι σπουδαίο. Ωστόσο πλέον κινδυνεύουν να χάσουν και τα playoffs.

Πάμε τώρα και τον Κάιρι Ίρβινγκ που δεν είναι ένας ήρεμος τύπος. Ποτέ δεν πλήττεις με τον Κάιρι. Ο Uncle Drew μπορεί να... τινάξει στον αέρα μια ομάδα όπως έγινε με τους Σέλτικς πριν χρόνια.

Και δεν είχε χάσει την ευκαιρία να σχολιάσει τις δηλώσεις που έκανε ο Ίρβινγκ τον τελευταίο καιρό, πετώντας το... καρφάκι του. «Από το "έχω προσωπικά προβλήματα" στο "ποιος φταίει για την κατάσταση". Είναι αυτή η πτυχή την οποία δεν απολαμβάνω στο άθλημα. Δεν την απολαμβάνω καθόλου», είχε πει. Λέτε όσα είπε να ήχησαν καλά στα... αυτιά του Σλοβένου σταρ;