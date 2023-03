Ντίνγουιντι για ΛεΜπρόν: «Με άλλο ένα πρωτάθλημα, μπορεί να γίνει GOAT» (vid)

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι μίλησε για το πως ο ΛεΜπρόν θα γίνει ο GOAT

Εδώ και χρόνια υπάρχει το δίλημμα για το ποιος εκ των Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο GOAT. Ο θρύλος των Μπουλς δείχνει να είναι ένα... βήμα μπροστά αυτή τη στιγμή, ωστόσο ο... Βασιλιάς μπορεί να τον ξεπεράσει σύμφωνα με όσα δήλωσε και ο Σπένσερ Ντίνγουιντι.

O παίκτης των Νετς μίλησε στην Taylor Rooks και ανέφερε πως με ένα ακόμα δαχτυλίδι, ο ΛεΜπρόν μπορεί να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών. «Άλλο ένα δαχτυλίδι για τον ΛεΜπρόν μπορεί να είναι η διαφορά του να γίνει ο GOAT ή όχι», ήταν τα λόγια του.

“One more ring for Bron can be the difference between him being the GOAT or not.”



Spencer Dinwiddie on ring culture in the NBA



(via @TaylorRooks) pic.twitter.com/kbjxiGC2MZ