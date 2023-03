Εμπίντ και Σαμπόνις εντυπωσίασαν την εβδομάδα που πέρασε σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Φοβερές εμφανίσεις συνεχίζει να πραγματοποιεί ο Τζοέλ Εμπίντ που πλέον έχει πάρει... κεφάλι στην μάχη για τον MVP της σεζόν. Ο σταρ της Φιλαδέλφεια ήταν ο παίκτης που αναδείχθηκε κορυφαίος για την εβδομάδα που πέρασε στην Ανατολή, οδηγώντας τους Σίξερς σε ρεκόρ 3-0. Ο Jojo είχε 35 πόντους 12.7 ριμπάουντ και 3.3 μπλοκ.

Στην Δύση παίκτης της εβδομάδας αναδείχθηκε ο επίσης ασταμάτητος Ντομάντας Σαμπόνις που έχει τους Κινγκς στην δεύτερη , ενώ το ρεκόρ τους την τελευταία εβδομάδα ήταν 3-1. Σε αυτό το διάστημα, ο Λιθουανός ψηλός είχε 22.8 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ κατά μέσο όρο.

Sacramento Kings forward-center Domantas Sabonis and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 22 of the 2022-23 season (March 13-19). pic.twitter.com/iwXPfx69tX