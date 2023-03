Τρεις είναι οι διεκδικητές του βραβείου του MVP και το Gazzetta δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να ψηφίσουν ποιος θα πανηγυρίσει στο τέλος.

Η κούρσα για το βραβείο του MVP έχει πάρει... φωτιά και είναι η πιο συναρπαστική των τελευταίων ετών. Βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν το τέλος της regular season και η αλήθεια είναι πως τρεις παίκτες έχουν ξεχωρίσει, ενώ και οι ομάδες τους είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία.

Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τζοέλ Εμπίντ και Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποιούν απίθανη σεζόν και θέλουν να πάρουν σπίτι τους το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη. Ο Greek Freak ψάχνει το τρίτο ΜVP της καριέρας του, ενώ ο Σέρβος σέντερ θέλει να κάνει το three-peat στο συγκεκριμένο βραβείο. Τέλος ο Καμερουνέζος σταρ των Σίξερς αναζητά το πρώτο του και θέλει να πάρει εκδίκηση για το περσινό, αφού και τότε είχε εξαιρετικούς αριθμούς.

I don’t wanna hear ANYTHING about Jokic being a frontrunner for the MVP…especially with how Denver has looked.



JOEL EMBIID has to be up there IF NOT number one. pic.twitter.com/7fJOsiHK9p