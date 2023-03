O Mάικλ Τζόρνταν δεν μπόρεσε να αλλάξει status στους Χόρνετς και να τους οδηγήσει στην επιτυχία.

Στους Μπουλς ως παίκτης είχε μάθει να είναι winner. Ο Μάικλ Τζόρνταν έχτισε τον μύθο του GOAT, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα και χαρίζοντας στον κόσμο μυθικές στιγμές. Δεν έχασε ποτέ σε τελικούς, όντας ασταμάτητος.

Αυτό ήθελε να κάνει και σαν ιδιοκτήτης, τότε που ανέλαβε τα ηνία των Χόρνετς το 2010 για να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν και να παλέψουν για κάτι σπουδαίο. Ωστόσο 13 χρόνια μετά, η Σάρλοτ δεν έχει κάνει βήματα προόδου και ο Τζόρνταν συζητά για να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο τους.

Οι Χόρνετς με Τζόρνταν

The Hornets under Michael Jordan:



🔸 Two playoff appearances in 12 seasons. Lost in the first round both times.



🔸 Worst season in NBA history (7-59) (.106)



🔸 Three players arrested in a single offseason



🔸 Blew top 10 picks on Michael Kidd-Gilchrist, Frank Kaminsky, Noah… https://t.co/LWgdd4oAJ4 pic.twitter.com/sQetSWETCF