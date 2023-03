Ο Μάικλ Τζόρνταν αναμένεται να πουλήσει το ποσοστό του στους Χόρνετς.

Σε συζητήσεις για την πώληση των Χόρνετς βρίσκεται ο Μάικλ Τζόρνταν σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Ο Air σκοπεύει να πουλήσει το ποσοστό του (μεγαλομέτοχος στις... σφήκες) στους Γκέιμπ Πλότκιν (έχει μικρό ποσοστό μετοχών τώρα) και στον Ρικ Σνάλ που κατέχει ένα μικρό ποσοστό μετοχών στους Χοκς.

Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, αλλά οδεύουμε προς πώληση με τους Πλότκιν και Σναλ να ετοιμάζονται να γίνουν συνιδιοκτήτες των Χόρνετς. Φυσικά θα παραμείνει στη Σάρλοτ, διατηρώντας ένα μικρό ποσοστό.

Ο Τζόρνταν κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των Χόρνετς από το 2010, όταν το απέκτησε για 275 εκατ. δολάρια. Όμως ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει καμια μεγάλη επιτυχία με το franchise, το οποίο και φέτος θα μείνει μακριά από τα playoffs.

ESPN Sources: Charlotte Hornets owner Michael Jordan is engaged in serious talks to sell a majority stake in the franchise to a group led by Hornets minority owner Gabe Plotkin and Atlanta Hawks minority owner Rick Schnall. pic.twitter.com/jg03W25s49