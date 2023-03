Δακρυσμένος Γκασόλ για Κόμπι: «Σε αγαπάω αδελφέ μου, μακάρι να ήσουν εδώ» (vid)

O Πάου Γκασόλ λύγισε, μιλώντας για τον Κόμπι Μπράιαντ.

Στο ημίχρονο του ματς των Λέικερς με τους Γκρίζλις, ο Πάου Γκασόλ είδε τη φανέλα του να αποσύρεται από τους Λέικερς και να ανεβαίνει στην οροφή του Crypto.com Arena δίπλα σε εκείνη του φίλου του, Κόμπι Μπράιαντ.

Οι δυο τους αποτέλεσαν ένα απίθανο δίδυμο για τους λιμνάνθρωπους, το οποίο υπέγραψε τα πρωταθλήματα του 2009 και του 2010, με τον Ισπανό θρύλο να... λυγίζει όταν μίλησε για τον αξεπέραστο Black Mamba.

«Δεν μπορώ να μην μιλήσω για το πρόσωπο που δεν βλέπω. Τον αδελφό που με ώθησε να γίνω καλύτερος παίκτης και άνθρωπος. Μου λείπει ο Κόμπι πάρα πολύ, όπως σε όλους και δεν μπορώ να κάνω κάτι παρά να είμαι δίπλα στην οικογένειά του. Τον αγαπάω και ελπίζω να ήταν εδώ. Θα ήταν περήφανος και ξέρω ότι ανυπομονούσε να είναι εδώ. Σε αγαπάω αδελφέ μου.

Είναι ένας απίστευτος οργανισμός οι Λέικερς. Σε σπρώχνουν να γίνουν ο καλύτερος που μπορείς, έχουν την Mamba Mentality. Ο Κόμπι με υποδέχθηκε και μου είπε, "πάμε να κερδίσουμε ένα δαχτυλίδι". Και εγώ είπα ότι... ''μέσα"», ανέφερε ο Πάου. Kατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κόσμος φώναζε «Κόμπι, Κόμπι» σε μια συγκινητική στιγμή.

