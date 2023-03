Η έλευση του Γουέστμπρουκ στους Κλίπερς έχει κάκιστα αποτελέσματα.

Οι Κλίπερς δεν νίκησαν ούτε τους Κινγκς, σε ένα ματς που ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έκανε σημαντικό λάθος στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μπορεί η ομάδα του LA να ονειρευόταν να φτιάξει μια σούπερ τριάδα, αποτελούμενη από τους Λέοναρντ, Τζορτζ και Γουέστμπρουκ, ωστόσο τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν τη δικαιώνουν.

Από τη στιγμή που ο Russ έγινε μέλος των Κλίπερς, η ομάδα πάει από το κακό στο χειρότερο και μετρά πέντε σερί νίκες. Ο πήχης μπήκε ψηλά μετά την απόκτηση του Ράσελ, αλλά το παρκέ δείχνει άλλα πράγματα. Η ομάδα του Λου καλείται να ξυπνήσει, αφού βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο μέσα στη σεζόν.

Από την πλευρά του ο Γουέστμπρουκ ψάχνει ακόμα να βρει την πρώτη του νίκη και να βοηθήσει με τον τρόπο του την ομάδα να μπει και πάλι στον σωστό δρόμο, αυτόν που ήταν πριν την απόκτηση του.

The Clippers are now 0-5 since acquiring Russell Westbrook…



Can they turn things around before the playoffs start? pic.twitter.com/SDnA4oGDK6