Αντετοκούνμπο: «Όταν θα έρχομαι για να κερδίζω επιθετικά φάουλ, τότε είναι καιρός για να αποσυρθώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια μετά τη 16η συνεχόμενη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς και διαπίστωσε πότε θα έρθει ο καιρός να αποσυρθεί.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχτηκε σειρά ερωτήσεων. Αφού απάντησε για τα εύστοχα τρίποντα των Μιλγουόκι Μπακς και διαπίστωσε ότι έγινε καλύτερος, καθώς «Στο ρεκόρ των 29 τριπόντων απέναντι στους Χιτ δεν είχα βάλει κανένα, απόψε στα 26 τρίποντά μας έβαλα τρία», ο Αντετοκούνμπο καταπιάστηκε με τα κερδισμένα επιθετικά φάουλ.

Η ερώτηση αφορούσε και τον μετρ του είδους και πρώην συμπαίκτη του Giannis, τον Ερσάν Ιλιασόβα και αν ο Τούρκος φόργουορντ θα ήταν περήφανος για την αμυντική εμφάνιση του Γιάννη.

"The day that I'm going to come in here and I'm going to start taking charges. That is the time for me to retire." 🤣 pic.twitter.com/qmGYr9mcEq