Ντουράντ: Κάνει ντεμπούτο με Σανς κόντρα στους Χόρνετς

O Nτουράντ θα κάνει το ντεμπούτο του με τους Σανς τα ξημερώματα της Πέμπτης (02:00) κόντρα στη Σάρλοτ.

Η μεγάλη στιγμή που περίμεναν οι φίλαθλοι των Σανς έφτασε. Το Φοίνιξ ανακοίνωσε πως ο Κέβιν Ντουράντ θα κάνει το ντεμπούτο του στην αναμέτρηση απέναντι στους Χόρνετς τα ξημερώματα της Πέμπτης (02:00.

Οι... ήλιοι έκαναν all in για το πρωτάθλημα με την απόκτηση του KD, θυσιάζοντας τον Μάικαλ Μπρίτζες που πήγε στους Νετς. Ο Ντουράντ θα συνθέσει μια εντυπωσιακή τετράδα στους Σανς παρέα με τους Ντέβιν Μπούκερ, ΝτιΆντρε Έιτον και Κρις Πολ.

O Ντουράντ θα ψάξει το τριτο πρωτάθλημα της καριέρας του, μετά τα δύο συνεχόμενα που πήρε στους Γουόριορς, το 2017 και το 2018, όταν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος με δύο MVP των τελικών.

