Το περιστατικό του Μπράντλεϊ Μπιλ με τον διαιτητή σε πρόσφατο παιχνίδι με τους Πέισερς δεν έμεινε ατιμώρητο από το ΝΒΑ, καθώς του επιβλήθηκε πρόστιμο 25.000 δολαρίων.

Μετά από περισταστικό του Μπράντλεϊ Μπιλ με διαιτητή του ματς ανάμεσα στους Γουίζαρντς και τους Πέισερς, η έρευνα του ΝΒΑ κατέληξε στην τιμωρία του με 25.000 δολάρια.

Συγκεκριμένα, απέναντι στους Πέισερς και με 8'26'' να απομένουν για το τρίτο δωδεκάλεπτο, ο Μπιλ προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από την μακρινή πάσα του Χαλιμπάρτον. Χάνοντας, ωστόσο, την ισορροπία του, έπεσε πάνω στον διαιτητή, τον οποίο και έσπρωξε στη συνέχεια στα άδεια καθίσματα.

Στην 11η σεζόν του στη Λίγκα, ο Μπιλ με τη φανέλα των Γουίζαρντς μετρά 22.5 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

The NBA has fined Bradley Beal $25,000 for making contact with an official.



It happened on this play last Saturday between the Wizards and Pacers.pic.twitter.com/As0KsFrmen