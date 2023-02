Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Τζέισον Τέιτουμ, Τάιλερ Χίρο, Ντέιμιαν Λίλαρντ και Λάουρι Μάρκανεν θα είναι μεταξύ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό τριπόντων του All-Star.

Ένα ακόμη Σαββατοκύριακο γιορτής πλησιάζει για το NBA και οι τελευταίες λεπτομέρειες γίνονται γνωστές. Οι νέες πληροφορίες που καταφθάνουν, αναφέρουν τους συμμετέχοντες σε έναν από τους πιο... fun διαγωνισμούς του All-Star.

Συγκεκριμένα, εκείνος τον τριπόντων! Βάσει των όσων παρουσιάζει ο Σαμς Τσαράνια, μερικά μεγάλα ονόματα αναμένεται να λάβουν μέρος.

Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), Ντέιμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς), Τάιλερ Χίρο (Μαϊάμι Χιτ) και Λάουρι Μάρκανεν (Τζαζ) θα είναι ανάμεσα σε εκείνους που θα διεκδικήσουν το βραβείο. Μαζί τους οι Χουέρτερ (Κινγκς), Χαλιμπάρτον (Πέισερς), Χιλντ (Πέισερς) και Σάιμονς (Μπλέιζερς).

Τα ποσοστά τους από το τρίποντο τη φετινή σεζόν:

*Φυσικά πρέπει ληφθεί υπόψιν και η συχνότητα με την οποία σουτάρουν*

